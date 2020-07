Avioane rusesti interceptate aproape de Romania

"S-a efectuat un zbor programat in spatiul aerian peste apele neutre ale Marii Negre", a declarat Ministerul Apararii al Rusiei intr-un comunicat.Toate zborurile se desfasoara in conformitate cu regulile internationale de utilizare a spatiului aerian, a mai subliniat Ministerul Apararii din Rusia.Exercitiul implica aproximativ 2.000 de personal din noua tari, inclusiv peste 20 de nave, precum si aeronave si elicoptere. Faza activa a exercitiilor se desfasoara in partea de nord-vest a Marii Negre."S-au ridicat doua nave pentru o operatiune de interceptare si identificare vizuala a unor aeronave care veneau in spatiul aerian international in zona de responsabilitate a Bulgariei. Actiunea era una de rutina, lipsita de probleme, aeronavele s-au intors la baza dupa executarea acestei misiuni", a declarat Constantin Spinu, seful directiei de informare si relatii publice a Ministerului Apararii Nationale.