Avocatul Poporului: Numarul comportamentelor violente ale politistilor a crescut mult

"Am constatat ca, de fapt, nu sunt politisti suficienti, clar sunt probleme in instruirea lor. In functie de categoriile de victime , instruirea ar trebui sa fie specifica fiecarei categorii de situatii si ne-am referit inclusiv la problemele de echipamente pe care le au sau nu la dispozitie", a explicat Weber.Potrivit raportului, din raspunsurile Inspectoratelor judetene de Politie reiese ca mare parte dintre acestea se confrunta cu problema deficitului de personal si cu subdimensionarea unitatilor, ceea ce afecteaza fie activitatea de relatii cu publicul, fie pe cea de mentinere a ordinii si sigurantei publice la un nivel optim.Deficitul de personal intervine de cele mai multe ori din cauze obiective, ca urmare a pensionarilor, mutarilor, detasarilor. Mai ales, numarul solicitarilor de mutare in judetele de domiciliu este mare, majoritatea politistilor angajati provenind din alte zone ale tarii si doresc sa se intoarca acasa sau sa ajunga intr-un loc pe care il considera ca avand perspective mai bune.Adjunctul Avocatului Poporului Mircea Criste a sustinut ca dotarea logistica "deficitara" cu care Politia Romana se confrunta este de natura sa afecteze activitatea.Potrivit acestuia, raportul contine o serie de propuneri.Astfel, ar trebui extinsa atat la persoanele incadrate direct in calitate de specialisti, cat si la ofiterii care provin din randul agentilor de politie prevederea din Legea nr. 360/2002 potrivit careia persoanei care dobandeste statutul de politist prin reincadrare, incadrare directa sau transfer nu i se poate modifica raportul de serviciu, prin delegare, detasare, mutare sau transfer, timp de cel putin doi ani de la numirea in prima functie, cu exceptia situatiei in care intervine reorganizarea unitatii.De asemenea, a mentionat Criste, ar trebui analizata posibilitatea de majorare a perioadei in care sa opereze interdictia de modificare a raporturilor de serviciu, Inspectoratele judetene de Politie opinand in acest sens pentru o perioada mai mare, pana la 5 ani, calculata de la numirea in prima functie.Alte propuneri formulate de Avocatul Poporului vizeaza interzicerea mutarii si detasarii absolventilor institutiilor de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne in alte unitati decat cele in care au fost numiti in prima functie, pentru cel putin 3 ani; infiintarea unei scoli de agenti de politie si intr-unul dintre judetele din Moldova; suplimentarea functiilor de agenti de politie din structurile ordine publica prin cresterea numarului politistilor operativi raportat la numarul de locuitori; cresterea cifrei de scolarizare in cadrul institutiilor de invatamant ale MAI; sustinerea politistilor nou incadrati prin atribuirea unei locuinte de serviciu, precum si acordarea de alte facilitati.Mircea Criste a subliniat ca trebuie sa se aiba in vedere instruirea corespunzatoare a politistilor, dotarea lor logistica adecvata si efectuarea de demersuri pentru ocuparea prin concurs a posturilor de conducere care in prezent sunt vacante sau ocupate de persoane imputernicite.