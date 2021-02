Avocatul Poporului recomanda IGSU aplicarea masurilor impotriva incendiilor la toate unitatile sanitare

In recomandarea postata, miercuri, pe site-ul AP, se mentioneaza "depunerea, de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in regim de urgenta, a tuturor demersurilor necesare, in baza atributiilor care ii revin, in vederea respectarii reglementarilor tehnice si dispozitiilor legale de aparare impotriva incendiilor si aplicarea masurilor privind activitatile de aparare impotriva incendiilor la nivelul tuturor unitatilor sanitare din tara". Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in contextul prevederilor articolelor 22 si 34 din Constitutie privind dreptul fundamental la viata si integritate fizica si psihica si dreptul la ocrotirea sanatatii, in baza informatiilor prezentate in mai multe surse mass-media care arata faptul ca pe teritoriul Romaniei exista numeroase unitati sanitare care nu au autorizatie de securitate la incendiu In urma demersurilor efectuate de AP, IGSU a comunicat institutiei ca la nivel national functioneaza 1.392 de cladiri ale unitatilor sanitare de stat si private cu paturi, dintre care: 310 detin autorizatie de securitate la incendiu, 52 sunt autorizate partial, 728 nu necesita obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, 302 nu detin autorizatie de securitate la incendiu, dintre care 120 au avize de securitate la incendiu.