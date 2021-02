Barbat din Iasi, ajuns la spital cu arsuri pe 18% din corp dupa ce s-a autoincendiat

Coordonatorul UPU- SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a informat, marti, ca barbat s-a autoincendiat cu benzina pe fondul consumului de alcool In urma gestului sau, barbatul a suferit arsuri de gradul II si III pe 18% din suprafata corporala. Arsura i-a afectat extremitatea cefalica. De asemenea, barbatul a suferit arsuri de cai aeriene, edem glotic, arsuri la nivelul ambelor maini si la nivelul coapsei drepte. El a fost adus in UPU de la Spitalul "Sf. Spiridon", unde a fost stabilizat, intubat si ventilat mecanic, dupa care a fost dus in sala de de operatii a Clinicii de Chirurgie Plastica si Reparatorie.