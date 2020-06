BACALAUREAT 2020 Peste 60.000 de candidati n-au trecut examenul. Rata de esec a ajuns la 40,29%

Ziare.

com

2020: 62,9%2019: 73,7%2018: 72,7%2017: 71,4%2016: 66,7%2015: 66,41%2020: 2322019: 1772018: 1042017: 972016: 542015: 63Numarul candidatilor care s-au inscris si s-au prezentat la examen in 2020 este cel mai mare din 2015, cifrele fiind explicate de faptul ca generatia din acest an este mai numeroasa decat cele din anii trecuti:2020: aproximativ 155.500 inscrisi, 147.790 prezenti2019: 136.091 inscrisi, 129.166 prezenti2018: 136.866 inscrisi, 123.619 prezenti2017: 135.513 inscrisi, 128.509 prezenti2016: 137.338 inscrisi, 129.390 prezenti2015: 137.338 inscrisi, 129.390 prezentiIn acelasi timp, rata de esec la Bacalaureat 2020 este de 40,29%, adica 62.709 candidati fie au luat sub media generala 6, fie au lipsit sau au fost eliminati din examen, potrivit Edupedu.