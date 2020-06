Bacalaureat 2020. Promovabilitate de 62,9%, cel mai redus procent din ultimii 6 ani. Pe de alta parte, au fost obtinute cele mai multe note de 10 din ultimii 16 ani

Ziare.

In sesiunea iunie-iulie 2020, au promovat 92.930 de candidati, dintr-un total de 147.790 candidati prezenti. Dintre acestia, 86.140 de candidati provin din promotia curenta, iar 6.790 de candidati din promotiile anterioare.Procente de promovare de peste 70% s-au inregistrat in Cluj (77.8%), Sibiu (71.8%), Iasi (71.4%) si Brasov (71.00%). In Capitala, rata de promovare s-a situat la 70%.La polul opus au fost Ilfov (32.2%), Giurgiu (42.4%), Mehedinti (47.8%) si Gorj (49.7%).Pe de alta parte, cele 232 de note de 10 obtinute de candidati reprezinta cel mai bun rezultat din acest punct de vedere din ultimii 16 ani Pentru a putea promova bacalaureatul, candidatii trebuie sa obtina minim nota cinci la fiecare materie, iar media notelor trebuie sa fie minim sase.