Andrei Baciu: "Romania a mai trecut un test. Sistemul informatic pentru implementarea certificatului verde digital al UE este pregatit"

"Romania a mai trecut un test! Sistemul informatic pentru implementarea certificatului verde digital al UE este pregatit, iar conectarea la serverul blocului comunitar european s-a realizat cu succes. In plus, colegii de la STS - Serviciul de Telecomunicatii Speciale au reusit sa puna la punct si aplicatia de verificare, ceea ce a permis tarii noastre sa efectueze testul complet, iar rezultatul a fost unul foarte bun. In aceasta saptamana, in afara de Romania, au mai facut verificari pentru interconectarea sistemelor informatice inca trei tari: Polonia, Portugalia si Letonia. Si aceste state au trecut cu bine de primul test", a scris, miercuri sear, pe Facebook Potrivit acestuia, ca orice document oficial, certificatul digital UE contine datele de identificare ale celui care il solicita: numele si prenumele, data nasterii, statul membru emitent, date medicale privind categoria pentru care se emite documentul, precum si un identificator unic al certificatului.Verificarea pentru emiterea certificatului se va realiza simplu si rapid:din Registrul Electronic National de Vaccinari (RENV) pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19;din aplicatia Corona-Forms pentru persoanele care au un test negativ in ultimele 72 de ore si persoanele care s-au recuperat dupa infectarea cu virusul SARS-CoV-2."Certificatele verzi digitale UE sunt gratuite si vor facilita calatoriile in blocul comunitar european fara restrictii epidemiologice, nefiind ingradita libertatea de miscare. Documentul va putea fi tiparit sau folosit direct de pe telefonul mobil. In acest fel, timpul de asteptare in aeroporturi va fi extrem de redus, doar cat este scandat codul QR. Acest certificat ar urma sa fie disponibil in Uniunea Europeana de la inceputul lunii iulie", a mai scris BAciu.Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a anuntat, miercuri, ca testarea de interconectare privind certificatele digitale ale UE privind COVID a fost realizata cu succes.Sistemul informatic aflat in dezvoltare la STS faciliteaza generarea certificatelor digitale UE privind COVID, transmiterea elementelor desiguranta care permit verificarea, centralizarea acestora in gateway-ul european si validarea codurilor QR de catre celelalte state membre ale Uniunii Europene.