Baiat de 13 ani din Neamt cu traumatism cranio-cerebral grav. Colegii lui l-au aruncat in sus, dar nu l-au mai prins

Purtatorul de cuvant al Spitalului de Pediatrie Sf Maria din Iasi, dr Lavinia Ionescu, a declarat, vineri, ca starea baiatului este stabila si medicii spera ca acesta sa aiba o evolutie buna. Baiatul in varsta de 13 ani , elev la Liceul Tehnologic "Ion Creanga" din Pipirig, a fost aruncat in sus de colegi, insa nu a mai fost prins. In cadere baiatul s-a lovit cu capul de pardoseala. El a fost dus la dispensarul din sat, dupa care a fost transportat la spitalul din Targu Neamt. Medicii de aici au solicitat transferul cu elicopterul SMURD la Spitalul de Pediatrie 'Sf Maria' din Iasi.Medicul Lavinia Ionescu a declarat ca baiatul era constient in momentul in care a ajuns la Spitalul de Pediatrie din Iasi."Am primit in cursul garzii de ieri un copil, un baietel, un traumatism cranio-cerebral suferit prin cadere de la inaltime, care a necesitat supraveghere si instituirea terapiei in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva. Copilul este in continuare sub supravegherea noastra . Urmeaza sa efectueze investigatiile imagistice conform protocoalelor si speram sa fie o evolutie buna ca si pana acum. A avut niste perioade un pic mai dificile, dar acum este stabil", a declarat doctorul Lavinia Ionescu.