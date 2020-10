VIDEO Baiat de 4 ani, disparut de acasa si cautat 5 ore de politisti, jandarmi si voluntari. Imagini din momentul in care a fost gasit

Baiatul a fost gasit in jurul orei 21.00, in stare buna, la peste patru kilometri distanta de casa."In aceasta seara, in jurul orei 19.10 Politia Municipiului Suceava a fost sesizata cu privire la faptul ca un minor in varsta de 4 ani din comuna Bunesti a disparut in conditii suspecte. S-a stabilit faptul ca minorul a plecat in jurul orei 16.00 la o familie invecinata insotit de 2 catei. Ulterior, mama acestuia, observand ca temperaturile scad a vrut sa ii duca un articol vestimentar, in acel moment constatand ca nu se afla la familia respectiva", transmite Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava.Femeia a alertat autoritatile, dupa ce a facut verificari in zona. Zeci de politisti, jandarmi si voluntari au pornit in cautarea copilului."In zona, unde exista si lanuri de porumb au fost deplasati 18 politisti, sprijiniti de 4 jandarmi. La fata locului a fost deplasat si echipaj cu camera de temoviziune din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale si grupele de caini de urma, autoritatile locale implicand si voluntari", mai transmite ISU Suceava.In jurul orei 21.00, baiatul de patru ani a fost gasit la 4,5 km de locul disparitiei. Nu a suferit rani, in timpul disparitiei."In jurul orei 21.10 un echipaj de politie din cadrul Sectiei de Politie Rurala Scheia l-a identificat pe minor in zona Moara Nica, la aproximativ 4,5 km de locul disparitiei. Minorul este intr-o stare psihico-fizica buna si urmeaza sa fie evaluat medical. Multumim tuturor celor care s-au implicat in solutionarea acestui caz. Bogdanel e acasa. Pompierii l-au monitorizat si l-au invelit intr-o folie izoterma pana cand a ajuns acasa. In afara de o usoara hipotermie (avea manutele si piciorusele inghetate, fiindca s-a udat tot), starea lui era buna. Paramedicii i-au schimbat hainutele si l-au bagat in pat, nu inainte ca micutul sa manance, pentru ca era infometat", mai transmite ISU Suceava