Un baiat de 9 ani din Prahova a decedat dupa ce a intrat in stop cardio-respirator in timpul orelor

Managerul Spitalului de Pediatrie Ploiesti, Dan Sampalean, a declarat ca minorul a fost supus manevrelor de resuscitare timp de circa 40 de minute dupa ce a ajuns la unitatea medicala, insa el nu a raspuns interventiei medicilor.Baietelul, elev in clasa a II-a la Scoala "Sfanta Vineri" din Ploiesti, avea istoric medical, el fiind cunoscut cu afectiuni cardiace.Acestuia i s-a facut rau, intrand in stop cardio-respirator in timp ce se afla la cursuri, fiind preluat de un echipaj de terapie intensiva mobila care l-a transportat la Spitalul de Pediatrie Ploiesti.Politistii au deschis in acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpa.