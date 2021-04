Adolescent de 19 ani, transportat cu un avion MApN in Austria. Tanarul are arsuri pe 50% din suprafata corpului

Baiatul in varsta de 19 ani are arsuri de gradele II si III pe 50% din suprafata corpului, dar si la nivelul cailor aeriene superioare, potrivit Hotnews.ro "Comisia intrunita la nivelul Unitatii Functionale de Arsi Iasi a decis, conform OMS 2063/2020, transfer in Centru de Arsi. Ca urmare, pacientul a fost transferat pentru ca intrunea criteriile de admitere in Centru de arsi, motiv pentru care a fost identificat loc liber la Graz, Austria", a transmis Ministerul Sanatatii.Misiunea a fost aprobata de ministrul Apararii Nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, in urma solicitarii Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Aeronava C-27J Spartan a decolat din Baza 90 Transport Aerian duminica, in jurul orei 8.00, pe ruta Otopeni - Iasi - Graz - Otopeni. O misiune similara a avut loc marti , 30 martie, cand o femeie de 41 de ani, din Tulcea, cu arsuri pe 40% din suprafata corpului, a fost de asemenea transportata cu o aeronava a MApN in Austria.Pacienta a fost adusa la Iasi de la Tulcea, cu elicopterul SMURD , si a fost internata in stare grava la Spitalul "Sfantul Spiridon", la Terapie Intensiva, fiind sedata si ventilata mecanic."O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, efectueaza marti, 30 martie, o misiune umanitara pe ruta Otopeni - Iasi - Graz - Otopeni, pentru transportul, in regim de urgenta, a unui pacient care a suferit arsuri", a transmis MApN marti.