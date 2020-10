Noua tragedie in familia femeii din Craiova, care a murit la 3 ore dupa ce medicii au trimis-o acasa. Fiul ei a cazut de la etaj

Cauza mortii baiatului de 27 de ani este invaluita in mister, toata lumea gandindu-se la sinucidere. Cu toate acestea, prietena lui este convinsa ca nu si-a luat singur viata, potrivit Adevarul.ro "Este imposibil sa faca asta. S-a urcat la geam sa goneasca niste porumbei cu o coada de matura si a alunecat. Coada de matura nu am mai gasit-o. Daca dorea sa se sinucida, ce facea cu coada de matura dupa el? Mereu veneau porumbeii la geamul nostru si ne enervau, faceau galagie. Sigur asta a facut. E imposibil sa se fi sinucis! Imposibil, nu mai spuneti asta, va rog mult ", a spus Luiza Patrulescu, potrivit sursei citate.Ultimul mesaj scris de Klaus Varzaru pe pagina de socializarea fost in ziua inmormantarii mamei sale. "Te voi iubi mereu MAMA MEA, ingerul meu pazitor", a scris atunci tanarul.Mama baiatului, o femeie de 49 de ani din Craiova, a ajuns la spital dupa ce a acuzat dureri puternice in piept. Medicul de garda i-ar fi spus ca are o nevralgie si a trimis-o acasa, cu toate ca era vorba despre o pancreatita hemoragica. La numai trei ore dupa aceea, a murit.