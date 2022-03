Fatada unui hotel din Capitala a cazut peste un restaurant - bebelus ranit - UPDATE

Bucati din fatada unui hotel aflat pe strada Gheorghe Manu (zona Lascar Catargiu - Victoriei) din Bucuresti s-a prabusit, sambata, peste acoperisul unui restaurant chinezesc, aflat la parter.

UPDATE - Desi initial pompierii de la fata locului au anuntat ca un copil in varsta de 10 ani a fost ranit, ulterior, Raluca Alexandru, purtator de cuvant al spitalului Grigore Alexandrescu, a precizat ca este vorba despre o fetita de sase luni,care era cu parintii in restaurant.

"Are o plaga la nivelul obrazului drept si mai multe cioburi infipte in piele, inclusiv in scutece. Este internata la sectia de chirurgie plastica, dar ranile nu sunt profunde. Tatal ei este medic", a spus oficialul.

Daniel Vasile, purtator de cuvant al ISU Bucuresti a declarat pentru postul de televiziune ca o bucata din fata cladirii s-a prabusit peste acoperisul unui restaurant.

Pompierii au fost chemati sa intervina si sa elibereze carosabilul de moloz.

Este vorba despre o bucata din fatada Hotelului Minerva, la parterul caruia se afla resturantul chinezesc Nan Jing.

Din imaginile difuzate reiese ca bucatile de fatada au cazut dintre primul si al doilea etaj al cladirii.

Din primele informatii reiese ca se lucra la fatada cladirii cu un picamer.

Pompierii au adus in zona o macara si incearca sa inlature restul bucatilor de tencuiala, pentru a evita alte accidente.

Bulevardul Lascar Catargiu a fost inchis pe o banda de circulatie, in dreptul restaurantului, pentru a permite interventia pompierilor.

Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC), a stabilit, dupa primele investigatii facute la locul accidentului ca proprietarul executa lucrari la hidroizolatia cladirii fara a avea autorizatie de construire.

Primele cercetari au aratat ca, la terasa de deasupra etajului 4 al hotelului, se executau lucrari de hidroizolatie si ca, in timpul acestora, un utilaj a afectat structura de rezistenta a unui element de ornament situat pe fatada cladirii.

Acesta s-a rupt si, in cadere, a lovit un alt element situat la primul etaj, care s-a prabusit peste geamurile terasei construite la parterul hotelului.

