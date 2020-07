Banca Romana de Credite si Investitii vrea sa deschida zece agentii in orasele mari din tara

"BRCI deschide prima sa noua agentie, in Galati, in urma reluarii activitatii comerciale pe piata de retail bancar. Alegerea orasului nu este intamplatoare, BRCI fiind parte a GFG Alliance, grup care a cumparat combinatul siderurgic ArcelorMittal din oras, redenumit acum Liberty Steel", a anuntat banca.BRCI si-a redus activitatile cu publicul in 2016, ca urmare a unui context economic nefavorabil, pastrandu-si insa activele esentiale si licenta de activitate bancara."BRCI isi propune sa fie o banca de nisa, care se va adresa clientilor persoane fizice, in principal cu solutii bancare digitale. Pentru clientii persoane juridice, BRCI va furniza mai ales solutii de finantare a nevoilor de creditare pe termen scurt, prin servicii de factoring domestic si de export, linii de credit si alte produse similare", a declarat George Ciobanasu, presedintele Consiliului de Supraveghere al BRCI.Urmatoarea etapa din planurile bancii include deschiderea a 10 agentii in orasele mari din tara in viitorul apropiat si facilitati noi pentru clientii sai, inclusiv optiunea de deschidere de cont online, cu produse de economisire si creditare facile dar la costuri foarte competitive, precizeaza banca.Redeschiderea vine ca urmare a intrarii banci in GFG Alliance in februarie 2020 si in contextul mai larg al unui plan de activitati si investitii al grupului in Romania, totalizand mai bine de 1 miliard de euro - plan care include modernizarea viitoare a Liberty Steel Group in Romania si constructia de noi facilitati energetice care sa deserveasca zona.BRCI este parte integrata a strategiei de investitii a GFG in una dintre cele mai dinamice economii ale Europei, dupa achizitia platformei siderurgice de la Galati in iulie 2019, ca varf de lance a unei tranzactii cu Arcellor Mittal ce a inclus 7 obiective siderurgice pentru suma de 750 milioane de euro."GFG considera ca Romania ofera oportunitati semnificative de crestere pentru activitatile sale si in domeniul bancar, dimensionat la aproximativ 24 miliarde de euro pentru imprumuturi destinate sectorului de afaceri si activitati comerciale nefinanciare", informeaza comunicatul.Deschiderea agentiei a fost anticipata de vizita prim-ministrului Romaniei, care a inaugurat la inceputul lunii iunie, impreuna cu Sanjeev Gupta, presedintele executiv al GFG Alliance, cladirea viitorului sediu al BRCI in oras."Am fost onorat sa il avem ca invitat pe premierul Romaniei la inaugurarea viitoarei agentii a BRCI la Galati. Acum, odata ce incepem oficial operatiunile bancare, marcam o etapa importanta pentru GFG Alliance in Romania. Aceasta dezvoltare, impreuna cu planul nostru de transformare a Liberty Steel Galati intr-un producator Greensteel, demonstreaza angajamentul si increderea noastra in viitorul economic al Romaniei. Suntem incantati sa primim o echipa atat de calificata si dedicata cum e cea a BRCI in familia GFG Alliance", a declarat Sanjeev Gupta, presedintele executiv al GFG.Agentia din Galati a BRCI a fost deschisa miercuri, 1 iulie, clientilor persoare fizice si juridice.