Barbat de 55 de ani, gasit impuscat in propriul apartament. Politia a demarat o ancheta

"Astazi, in jurul orei 17.00, politistii din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au fost sesizati prin Apel 112, cu privire la faptul ca, intr-un imobil din municipiul Targu Mures, un barbat a fost gasit decedat. La fata locului s-a deplasat, de indata, o echipa operativa din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures, in vederea efectuarii de cercetari si stabilirii starii de fapt", a transmis, marti, IPJ Mures.Sursa citat a precizat ca, in interiorul locuintei, a fost identificat cadavrul unui barbat, de 55 de ani, din Targu Mures."In cauza, cercetarile sunt continuate de catre politisti, in vederea stabilirii tuturor imprejurarilor in care a survenit decesul barbatului, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures", a mai transmis IPJ Mures.Sursa judiciare au precizat ca barbatul a fost gasit impuscat, dar deocamdata nu se cunosc imprejurarile.