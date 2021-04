Un barbat din Bihor si-a omorat sotia si a ingropat cadavrul pe malul Crisului Negru. Femeia era mama a 9 copii

"Din mijloacele de proba administrate in cauza a rezultat ca in seara zilei de 14.04.2021, in timp ce se afla in locuinta sa din comuna Tinca, judetul Bihor, inculpatul F. A, in varsta de 67 ani, pe fondul geloziei si a refuzului sotiei F, M., in varsta de 57 ani, de a intretine relatii intime, i-a aplicat acesteia multiple lovituri cu o bucata de lemn in zona capului, a gatului si a toracelui, cauzandu-i mai multe leziuni care au dus la decesul victimei. Ulterior, F. A. a transportat victima si a ingropat-o pe malul stang al Crisului Negru in extravilanul localitatii Tinca, in zona denumita popular 'Raturi'", se arata in comunicatul transmis de Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au dispus, duminica, in 18 aprilie, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpat pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie, inculpatul fiind retinut pe o durata de 24 ore.Procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventiva a inculpatului, la finalul dezbaterilor judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bihor dispunand arestarea preventiva a acestuia pentru o perioada de 30 zile.