Barbat cu probleme psihice, cazut intr-un canal, gasit dupa zgomotul produs de un tren care se auzea la telefon

Barbatul era confuz si nu stia sa precizeze unde se afla, crezand initial ca este in pat, dar dispecerul ISU Timis, plutonier Vlad Stan, care l-a contactat telefonic, a sesizat zgomotul unui tren si latratul unui caine, in apropierea victimei.Sotia barbatului le-a spus celor de la ISU ca acesta nu mai raspunde la telefon si este grav bolnav psihic."Apelul a fost preluat de colegul nostru plutonier Vlad Stan. Desi este tanar si are mai putin de trei ani de cand lucreaza in dispecerat, acesta a reactionat prompt si a dat dovada de mult profesionism. In primul rand, Vlad a incercat sa linisteasca apelanta, asigurand-o ca vom face tot posibilul sa-i gasim sotul si a rugat-o sa-i dea numarul de telefon al acestuia. Dupa aceea, a sunat victima si in urma mai multor apeluri insistente, barbatul a raspuns la telefon, calm, spunandu-i colegului nostru ca este acasa in pat. Crezand ca este vorba de un apel fals, Vlad a sunat-o pe doamna, rugand-o sa verifice prin casa, daca nu cumva sotul ei a revenit. Aceasta a reconfirmat ca sotul ei nu este acasa si nu stie unde sa-l caute", se arata intr-un comunicat al ISU Timis remis vineri seara.Apeland din nou barbatul, acesta a raspuns la telefon, dar de aceasta data era confuz, speriat si nu stia unde se afla. Dispecerul ISU a incercat sa-l linisteasca si in acelasi timp s-a concentrat pe sunetele din fundal si si-a dat seama ca prin apropierea victimei a trecut un tren si latra un caine.Contactand rapid sotia victimei, dispecerul a aflat ca in apropierea casei lor se afla o cale ferata. Acesta a indrumat-o telefonic pe femeie sa mearga pe langa calea ferata, in directia din care se aude un caine latrand. Femeia a plecat in directia indicata si si-a gasit sotul cazut intr-un canal.Dispecerul ISU a trimis de urgenta un echipaj SMURD , care a salvat victima si dupa ce i-au acordat ingrijiri medicale, au transportat-o la spital.