Barbat cu leziuni si arsuri grave in urma unui incendiu ce a cuprins doua case

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", pompierii au fost solicitati sa intervina, printr-un apel primit la 112, la locul unde ardeau cele doua case deplasandu-se patru autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autoscara, un echipaj de terapie intensiva mobila si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ)."La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat pe intreaga suprafata, ardea cu flacara deschisa", a declarat purtatorul de cuvant al ISU "Dobrogea", Anamaria Stoica.Ea a mai spus ca o femeie si un barbat au fost scosi din flacari de doi pompieri care se aflau in zona, in afara orelor de serviciu, intervenind rapid la vederea incendiului.Conform SAJ Constanta, cele doua victime sunt un barbat de 65 de ani, cu leziuni pe 25% din suprafata corporala si arsuri ale cailor respiratorii, care a fost dus la Spitalul Clinic Judetean de Urgente si o femeie, de 60 de ani, intoxicata cu gazele provenite de la incendiu, care a refuzat sa fie transportata la spital.Incendiul a fost localizat si stins in aproximativ o ora.