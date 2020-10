Barbat din Alba, trimis in judecata dupa ce si-a omorat mama si a fugit de doua ori din tara

Parchetul de pe langa Tribunalul Alba a anuntat luni, printr-un comunicat de presa ca a fost trimis in judecata un barbat in varsta de 46 de ani pentru comiterea infractiunilor de violenta in familie in modalitatea omorului si violenta in familie in modalitatea lovire sau alte violente"In fapt, s-a retinut ca, la data de 15 martie 2019, in timp ce se aflau la locuinta comuna de pe raza satului Cetea, comuna Galda, judetul Alba, inculpatul a agresat-o fizic pe mama sa in varsta de 79 ani, iar la data de 19 martie 2019, pe fondul unui conflict spontan, inculpatul a exercitat violente repetate si de mare intensitate asupra aceleiasi victime , cauzandu-i multiple leziuni care au condus la decesul acesteia", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca barbatul a fugit dupa comiterea faptei, el fiind prins in strainatate. Acesta a fost arestat preventiv, dar la un moment dat instanta a inlocuit aceasta masura cu cea a controlului judiciar, iar barbatul a fugit din nou din tara."Inculpatul a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv. Mentionam ca, initial, inculpatul s-a sustras urmaririi penale, parasind teritoriul tarii, fiind arestat preventiv in lipsa, masura preventiva fiind pusa in executare prin intermediul unui mandat european de arestare . Avand in vedere complexitatea probatoriului administrat in cursul urmaririi penale, care a presupus efectuarea mai multor expertize in diferite domenii de specialitate, masura arestarii preventive a fost prelungita succesiv, ulterior fiind inlocuita cu cea a controlului judiciar, ale carei obligatii au fost incalcate de catre inculpat, care a parasit iarasi tara, motiv pentru care acesta a fost din nou arestat preventiv in lipsa", mai precizeaza comunicatul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba.Dosarul a fost trimis pentru solutionare Tribunalului Alba.