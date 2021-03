Un barbat din Arad si-a ucis sotia cu barda, iar apoi a sunat la 112 sa isi marturiseasca crima

Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au declarat, pentru AGERPRES, ca in casa sotilor a fost gasita victima, o femeie in varsta de 52 de ani.Aceasta prezenta, in zona capului, rani provocate de un obiect contondent. Anchetatorii cred ca sotul si-a lovit sotia in cap cu o barda, pe fondul unor neintelegeri mai vechi. Ulterior, dupa ce a constatat ca aceasta a murit, a sunat la 112. Suspectul este audiat de procurori , iar criminalistii continua cercetarile in locuinta, situata in cartierul Micalaca din municipiu."In cauza, s-a inregistrat un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de omor si violenta in familie", a declarat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, Ramona Lungu. Cadavrul a fost ridicat si transportat la Serviciul de Medicina Legala Arad.