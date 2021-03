Barbat de 45 de ani din Constanta, impuscat cu un pistol cu bile dupa ce a intervenit intr-un conflict

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pe data de 16 martie, politistii Sectiei 4 au fost sesizati, prin apel 112, ca un barbat ar fi fost impuscat cu un pistol cu bile. Deplasati la fata locului , politistii au stabilit ca incidentul a avut loc la intersectia strazilor Bravilor cu Luptatori din municipiu, in urma unui conflict spontan intre trei tineri. La un moment dat , cand tatal unuia dintre acestia ar fi intervenit, un tanar ar fi tras asupra barbatului, de 45 de ani, cu un pistol airsoft cu bile. Persoana vatamata a fost transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru a i se acorda ingrijiri medicale de specialitate", se arata in comunicatul IPJ Constanta.Sursa citata mentioneaza ca victima poate depune plangere in 90 de zile.Politistii Sectiei 4 continua cercetarile pentru stabilirea cu exactitate a tuturor imprejurarilor in care a avut loc incidentul si a identificarii persoanelor implicate. Ei au deschis un dosar penal pentru comiterea infractiunii de lovire sau alte violente.