Barbat din Ilfov, lasat liber zile intregi dupa ce si-a batut sotia si copilul. Victima: "L-a trantit de perete, iar cel mic a cazut jos"

Arestat la cinci zile dupa incident

Femeia obtinuse un ordin de protectie in urma cu cinci luni. Chiar si asa, desi agresorul a fost retinut de politisti dupa ce a parasit locuinta, a fost eliberat cateva ore mai tarziu. Procurorii nu ar fi cerut mandat de arestare sub pretextul ca ar fi primit acordul femeii de a intra in casa, potrivit observatornews.ro Victima a recunoscut ca a cedat rugamintilor barbatului de a-si vizita baiatul.", povesteste femeia.Agresorul a fost retinut in 17 august, seara, pentru 24 de ore, iar apoi a primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Masurile au fost luate la cinci zile dupa incident."Aceasta intarziere, politia dupa interventie sesiseaza procurorul in legatura cu faptele savarsite, violenta domestica in continuare e tratata cu multa lejeritate de catre procurori.Trebuie sa fie un exemplu astfel de masuri preventive fata de alti potentiali agresori mai ales ca la nivelul IPJ Ilfov stim despre cazul din urma cu cateva luni de zile in care o femeie a fost ucisa in urma unei situatii similare in care agresorul, fostul ei sot, a incalcat ordinul de protectie", a declarat Cosmin Andreica, presedintele sindicatului Europol, pentru Observator.La fiecare 30 de secunde, o femeie din Romania e batuta. Anul trecut, 51 de femei au fost ucise de partenerii lor.