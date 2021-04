Barbat din Republica Moldova infectat cu coronavirus, gasit mort in locuinta pe care o inchiriase in Galati

Cei doi soti din republica Moldova traiau intr-un apartament inchiriat in Galati. Saptamana trecuta, ambii s-au simtit rau, iar in urma testelor PCR a rezultat ca sunt infectati cu SARS- CoV-2. Potrivit Digi24, barbatul a refuzat sa se interneze, in timp ce femeia s-a dus la spital, unde a fost internata.Dupa cateva zile in care nu au mai auzit miscare si nu le-a raspuns nici la telefon, vecinii au apelat la 112. Trupul neinsufletit al barbatului a fost descoperit in dormitorul apartamentului.