Scafandrii cauta un barbat disparut in mod misterios la pescuit. Masina i-a fost gasita deschisa, tigarile si unditele in apropiere, insa nici urma de el

Cunostinta a gasit masina deschisa, tigarile si unditele amicului sau in apropiere, insa nici urma de el, moment in care a alertat autoritatile.Echipele de salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "General Magheru" al judetului Valcea au fost solicitate in jurul orei 19.36. Cel mai plauzibil scenario este ca barbatul a cazut in canalul "de fuga" al lacului de acumulare Stuparei de pe raul Olt, potrivit Voceavalcii.ro Ulterior, la fata locului s-au deplasat si scafandrii, care l-au cautat pana la lasarea intunericului, insa fara niciun rezultat. Misiunea a fost reluata in dimineata zilei de sambata, 12 iunie.Persoana disparuta este asistent medical la UPU Valcea, la Sectia Oropedie