Bărbatul din Dolj declarat decedat în locul altui pacient a murit

Constantin Oprea a fost declarat mort de medicii de la Spitalul de Urgență Craiova, luni, 13 septembrie, cu toate că trăia și era internat în spital. La câteva zile după, sâmbătă, 18 septembrie, bărbatul și-a găsit sfârșitul.

Copiii acestuia au fost chemați inițial la morgă în 13 septembrie pentru a ridica trupul. Când l-au văzut, au realizat că a fost făcută o eroare, dar personalul de la morgă spunea că aceștia nu văd bine și că ”mortul se mai schimbă”, potrivit Adevărul.ro.

„Eu am intrat la morgă. Au adus un cadavru şi când m-am uitat am văzut că nu e tata-socru. Le-am spus imediat că nu e el. Cei de la morgă mi-au zis că mortul se mai schimbă, el e. Le-am zis iar că nu e tata şi ziceau că el e, că nu văd eu bine. La un moment dat am văzut că persoana decedată avea şi un tatuaj. Le-am zis că socrul meu nu e tatuat. Le arătam poza cu tata, să-i conving că mortul nu e el", a povestit ginerele bărbatului.

Abia după ce ginerele a insistat, cadrele medicale ș-au dat seama că au făcut o greșeală, astfel că s-au dus la secția de terapie intensivă.

„L-am văzut pe tata. L-am strigat, avea ochii deschişi. E greu, tare greu să vă explic în cuvinte momentele pe care le-am trăit. Nu-mi vine să cred", a declarat Ştefania Voinea, fiica bărbatului declarat decedat, conform sursei citate.

La câteva zile după eroare, bărbatul în vârstă de 78 de ani a murit.

Ads