VIDEO Incident in Piata Revolutiei din Bucuresti. Un barbat de 45 de ani a cazut, fiind in stare de ebrietate

Comunicatul integral

"Un barbat in varsta de aproximativ 45 de ani, in stare de ebrietate, a cazut in apropierea Pietei Revolutiei, la ora 20.15. A fost solicitata o ambulanta, care l-a preluat, fiind transportat la spital.Barbatul a fost ajutat de jandarmii si politistii care participa la misiunea de asigurare a o.s.p".