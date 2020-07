Barbat injunghiat in plina strada, in fata unui magazin din Ploiesti. Agresorul a fost arestat

Potrivit Inspectoratului de Politie Prahova, incidentul a avut loc sambata. Politistii din cadrul Sectiei nr. 2 de Politie Ploiesti au fost sesizati cu privire la faptul ca in fata unui magazin din Ploiesti se afla un barbat care a fost victima unei agresiuni."Politistii s-au deplasat la fata locului, iar in urma investigatiilor efectuate au constatat faptul ca doi barbati s-ar fi agresat verbal si fizic pe fondul unui conflict spontan, unul dintre acestia fiind lovit cu un obiect taietor intepator (posibil cutit). La scurt timp, politistii au reusit identificarea autorului, in persoana unui barbat de 28 de ani, iar in urma probatoriului administrat, instanta a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile", IPJ Prahova intr-un comunicat de presa.Victima, un barbat de 50 de ani, a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Cercetarile sunt continuate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova si politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omo