UPDATE Profesor de la Universitatea de Medicina Veterinara din Bucuresti, gasit mort in incinta facultatii

Presedintele Senatului Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti (USAMV), Alexandru Sonea, a fost gasit mort in incinta universitatii, au declarat surse judiciare pentru Agerpres."In aceasta dimineata, prin apel 112, a fost sesizat faptul ca in incinta sediului unei unitati de invatamant superior, situata in sectorul 1, a fost gasit decedat un barbat.La fata locului cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri - Biroul Morti Supecte si Ucideri din Culpa.Trupul neinsufletit va fi transportat la INML in vederea efectuarii necropsiei.Cercetarile vizeaza stabilirea cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul", au transmis autoritatile.