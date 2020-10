Barbat prins la Maramures cu un colet continand peste sase kilograme de droguri. Pachetul tocmai venise din Spania

Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii cerceteaza un barbat pentru comiterea infractiunilor de complicitate la introducere in tara de droguri de risc si de mare risc si trafic de droguri de risc si mare risc."La data de 13 octombrie, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Maramures impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Maramures au efectuat o actiune de prindere in flagrant a suspectului, dupa ce acesta a ridicat de la o firma de curierat un colet ce continea 6,16 kilograme cannabis si 49,7 grame de substanta ce contine cocaina, in valoare de aproximativ 43.000 de euro", se arata in comunicatul DIICOT.Sursa citata mentioneaza ca barbatul a desfasurat activitati de comercializare de droguri de risc si mare risc, provenite de pe teritoriul Spaniei, catre consumatori din judetul Maramures. El a fost retinut pentru 24 de ore.