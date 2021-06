Un barbat care bea in fata unei biserici a sunat la 112 sa reclame ca i-a fost furata sticla cu alcool. Reactia autoritatilor

Potrivit antena3.ro , totul s-a intamplat sambata, in jurul orei 12.00, in fata bisericii Sfantul Andrei din cartierul Burdujeni din Suceava.Barbatul a declarat ca in dimineata respectiva a participat la o pomana in biserica, ocazie cu care a primit mancare, dar si doua sticle de bautura.Dupa ce a mancat, acesta s-a asezat pe gardul bisericii si a inceput sa bea, dar, la un moment dat, un alt barbat s-a apropiat de el si i-a cerut voie sa bea din sticla, insa acesta a refuzat. Dupa cateva secunde, barbatul a furat sticla de bautura si a plecat.Barbatul ramas fara bautura a sunat la 112 si a anuntat ca a fost victima unui furt Politistii s-au deplasat la fata locului si au deschis dosar penal pentru furt, dar l-au amendat si pe reclamant pentru consum de alcool in spatii publice.