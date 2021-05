Un barbat din Vaslui a murit dupa ce ar fi fost injunghiat de concubina lui. A incercat sa ascunda fapta cateva zile

Surse din ancheta au declarat, joi, ca femeia si-ar fi ranit partenerul cu un cutit in incercarea de a se apara de el, dar a ascuns fapta cateva zile, pana miercuri seara, cand barbatul se simtea foarte rau si a chemat in ajutor o ruda care a solicitat ambulanta "Pe data de 5 mai 2021, la ora 22,12, Politia Municipiului Vaslui a fost sesizata , prin SNUAU 112, de catre un medic din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui, cu privire la decesul unui barbat, de 51 de ani, din municipiul Vaslui, ce prezenta o plaga injunghiata la nivelul zonei abdominale. La fata locului s-a deplasat o echipa complexa de cercetare, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs decesul persoanei.Intrucat in cauza exista suspiciunea comiterii unei infractiuni contra vietii, a fost informat si procurorul de serviciu din cadrul Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui, care a preluat cercetarile", a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, Bogdan Gheorghita.Cercetarile in acest caz continua pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs evenimentul.