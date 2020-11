Doi barbati din Gorj, retinuti pentru trafic de persoane, proxenetism si spalare de bani. Racolau fete prin metoda "lover boy"

Potrivit sursei citate, politisti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Gorj, impreuna cu procurorii DIICOT - BT Gorj, cu sprijinul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera au identificat pe un aeroport din Bucuresti, un tanar de 30 de ani, din comuna Dragutesti, judetul Gorj, care incerca sa paraseasca teritoriul tarii cu destinatia Dubai, fiind banuit de savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism si spalare de bani."Din cercetarile efectuate de politisti, in cursul urmaririi penale, a rezultat ca incepand cu anul 2015, cel in cauza a recrutat, transportat, transferat si adapostit in tara si in strainatate, trei victime , dintre care una minora, in scopul exploatarii sexuale. De asemenea, in perioada 2015 - pana in prezent, cu ajutorul unui barbat de 52 de ani, ar fi determinat si inlesnit practicarea prostitutiei pentru 15 tinere, pe teritoriul Germaniei, Austriei si Elvetiei. Din activitatea infractionala, barbatul ar fi beneficiat de aproximativ 500.000 de euro. O parte din aceasta suma fiind 'albita' prin intermediul unei societati comerciale achizitionata de persoana banuita, in acest scop", se arata in comunicatul de presa.Conform unui comunicat al DIICOT, in cauza s-a retinut faptul ca, incepand cu anul 2015, unul dintre inculpati a recrutat mai multe tinere minore si majore, cu promisiunea unui viitor comun (metoda "lover boy") si a unor locuri de munca bine platite in strainatate si le-a transferat in Germania, Austria si Elvetia, in scopul exploatarii sexuale.Inculpatul posta anunturi matrimoniale cu pozele persoanelor vatamate, pe diferite site-uri, in scopul atragerii de clienti si inchiria diverse imobile in care acestea practicau prostitutia.Comunicarea cu clientii se efectua exclusiv prin intermediul retelelor de socializare, inculpatul fiind cel care identifica clientii si stabilea tariful, utilizand pentru fiecare tanara care se prostitua un singur terminal mobil, avand in acest mod controlul absolut asupra acestora.In activitatea infractionala, inculpatul era ajutat de catre tatal sau care transporta tinerele in vederea practicarii prostitutiei si prelua sumele de bani rezultate in urma acestei activitati.O parte din banii astfel obtinuti au fost folositi de catre inculpati pentru achizitionarea unor bunuri imobile pe teritoriul Ungariei, a unui autoturism de lux si a unor vacante de lux, iar restul au fost plasati in cutii de valori in diverse banci de pe teritoriul Elvetiei.In acelasi comunicat al IPJ Gorj se mai precizeaza ca, in cursul zilei de joi, politistii de crima organizata au efectuat trei perchezitii domiciliare, in judetul Gorj, la locatiile barbatilor, fiind identificate 12 telefoane mobile, carduri bancare, inscrisuri privind transferuri monetare din strainatate precum si suma de 6.900 euro.In urma audierilor de la sediul DIICOT-Biroul Teritorial Gorj, procurorul a luat masura retinerii pe o perioada de 24 de ore fata de cei doi barbati, acestia urmand sa fie prezentati vineri magistratilor din cadrul Tribunalului Gorj, cu propuneri legale.Pe parcursul cercetarilor s-a beneficiat si de sprijinul autoritatilor din Germania, Austria si Elvetia.In activitatile desfasurate, sub coordonarea procurorului DIICOT - BT Gorj, lucratorii SCCO Gorj au fost sprijiniti de jandarmi din cadrul IJJ "Tudor Vladimirescu" Gorj.De asemenea, actiunea a beneficiat de suportul tehnic al Directiei de Operatiuni Speciale - Politia Romana.Citeste si: Cei doi pacienti cu COVID-19 transferati in Germania nu au putut fi tratati la noi pentru ca nu exista plamani artificiali functionali