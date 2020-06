Trei barbati au fost retinuti dupa ce au furat o geanta scumpa si sandale din magazine de lux din Dorobanti

Din retea face parte un barbat in varsta

"Astazi (joi n.r), politistii Capitalei au desfasurat mai multe activitati sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, intr-un dosar penal in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt. Asadar, politisti ai Sectiei 1 Politie sprijiniti de politisti ai Sectiei 4, au identificat si retinut pentru 24 de ore, trei barbati cu varste cuprinse intre 31 si 52 de ani, banuiti ca ar fi savarsit doua infractiuni de furt.Din cercetari a reiesit ca la data de 25 mai a.c., cei trei au intrat intr-un magazin de articole vestimentare, unde unul dintre ei a distras atentia vanzatoarei, iar ceilalti doi ar fi sustras o geanta in valoare de peste 2.100 lei", a transmis Politia Capitalei, intr-un comunicat de presa.De fapt este vorba despre o geanta marca Valentino Clutch in valoare de 2.149 lei.De asemenea din cercetari a reiesit ca si in data de 04 iunie, cei trei ar fi sustras din magazinul Lala Boutiquie, din Dorobanti in acelasi mod, o pereche de sandale marca Elisabetta Franchi in valoare de peste 2.200 lei.Reprezentantii magazinului au postat pe pagina de Instagram imagini de pe camera de supraveghere."Acesti " indivizi" au furat din magazinul Lala Boutique Dorobanti o pereche de sandale Elisabetta Franchi (2280 LEI)!Asta este tara in care traim! Poate ne ajutati cu un share poate cineva il recunoaste si pe "domnul" in varsta, el fiind capul operatiunii. Va multumim! ", se arata in postarea de pe instagram a reprezentantilor magazinului.Politistii fac demersuri in prezent pentru recuperarea prejudiciului, iar cei trei barbati urmeaza a fi prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 cu propunere legala.