Doi barbati care pacaleau turistii din Mamaia cu "alba-neagra" au fost retinuti de politisti

"In cursul zilei de ieri, in jurul orei 20.45, politistii din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati cu privire la faptul ca 2 barbati ar practica jocuri clandestine de noroc de tip "alba-neagra", pe pasarela din zona Perla din statiunea Mamaia.Deplasati la fata locului, politistii au surprins in flagrant delict 2 persoane, in timp ce organizau jocuri clandestine", a transmis Politia Romana.Acestia au fost condusi la sediul Politiei, stabilindu-se ca este vorba despre 2 barbati, de 46, respectiv 56 de ani, din judetul Galati, respectiv Dambovita.Cei doi au fost retinuti pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, pentru organizarea de jocuri clandestine ale caror rezultate pot fi influentate prin dixteritatea manuitorului mijloacelor de joc in scopul obtinerii unor venituri, in forma continuata.Tot sambata, in jurul orei 22.40, politistii din cadrul Politiei statiunii Mamaia au depistat, in flagrant delict, un alt barbat, de 59 de ani, din judetul Prahova, in timp ce organiza jocuri clandestine de noroc, pe promenada, in spatele unui restaurant din statiunea Mamaia.In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala.