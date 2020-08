Barbatul care a plecat de la spital dupa ce a fost confirmat cu coronavirus, gasit de politisti si reprezentantii ISU acasa

Politia Judeteana Cluj a anuntat, vineri, ca politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati, joi, despre plecarea voluntara a unui barbat in varsta de 60 de ani din incinta unei unitati medicale in care a fost testat pozitiv pentru COVID-19.Barbatul urma a fi transferat la Spitalul de Boli Infectioase Cluj-Napoca, in vederea acordarii ingrijirilor de specialitate."Au fost derulate activitati pentru depistarea barbatului, iar in jurul orei 14.00, acesta a fost identificat la domiciliu, pe raza municipiului Turda. In baza unui mandat emis de magistrati , politistii din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale au intrat in locuinta acestuia, unde l-au imobilizat, iar ulterior acesta a fost transportat de catre un echipaj medical la unitatea spitaliceasca", a aratat sursa citata.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj a mentionat ca a fost solicitat sa il transporte pe barbat la Spitalul de Boli Infectioase din Cluj-Napoca.In continuare sunt efectuate cercetari privind savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de Codul penal.Joi, Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a transmis, printr-un comunicat de presa, ca anchetatorii au fost sesizati de catre personalul medical din cadrul Spitalului Clinic Judetean Cluj-Napoca, Clinica medicala I, cu privire la faptul ca un pacient depistat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 a plecat din incinta unitatii spitalicesti fara permisiunea cadrelor medicale."Astfel s-a sustras transferului catre Spitalul de Boli Infectioase Cluj-Napoca, desi cunostea ca este purtator al acestui virus, nerespectand astfel masurile cu privire la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase", aratau procurorii.Sursa citata mentiona ca, ulterior, Directia de Sanatate Publica a judetului Cluj a decis confirmarea masurii de izolare a acestui pacient si a hotarat ca masura de plasare in izolare sa se aplice pe o durata de doua zile, incepand de joi, in spatiul special desemnat din Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca.Procurorii au inceput urmarirea penala in rem pentru zadarnicirea combaterii bolillor.Citeste si: