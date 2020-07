Barbatul care a ucis o romanca in Noua Zeelanda, condamnat la inchisoare pe viata

Tragedia s-a intamplat in parcarea unui local, vizavi de un parc. Barbatul a prins-o pe Irina intr-o pozitie de strangulare si i-a atacat gatul cu un cutit pana cand aceasta a cazut la pamant. Trei dintre persoanele aflate la fata locului au depus marturie impotriva lui Brian McConachie, potrivit Stuff Barbatul si-a recunoscut fapta, iar magistratii l-au condamnat vineri la 10 ani de inchisoare."Sentinta de astazi nu reduce din durerea pricinuita de moartea Irinei, dar este un pas important in procesul de vindecare. Imi dau seama cat de traumatic a fost pentru cei trei martori sa asiste la o asemenea tragedie. Cu atat mai mult le multumesc pentru curajul si puterea de care au dat dovada pe parcursul intregii anchete".", a delcarat Anna Grant, lidera echipei care a anchetat moartea romancei.Brian si Irina s-au cunoscut pe un site de matrimoniale in septembrie 2018. Un rezumat al politiei a descris relatia lor ca fiind "intensa", relatie pe care Irina a incheiat-o in apropierea datei de 1 august 2019.In zilele care au urmat despartirii, Brian avea ganduri suicidale. Irina ii povestise ca vrea sa se intoarca in Romania.Barbatul era cunoscut cu probleme psihice si fusese eliberat dintr-un centru de specialitate cu doar cateva zile inainte de a comite crima Donna McConachei, sora lui Brian, a precizat ca da vina pe sistem pentru ca fratele ei a fost eliberat prematur din centrul de specialitate, iar la o distanta de cinci zile a ucis-o pe iubita lui romanca.