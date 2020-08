Barbatul care l-a amenintat cu moartea pe Raed Arafat pe Facebook a fost retinut si plasat sub control judiciar

Barbatul din Alba a fost adus la Bucuresti cu mandat si retinut pentru 24 de ore.In luna iulie, Raed Arafat a fost amenintat cu moartea, pe Facebook, de un adept al teoriei conspiratiei potrivit careia virusul SARS-CoV-2 nu exista, potrivit Digi24 Autorul postarii a spus in mesaj ca Arafat ar fi "condamnat la moarte in Palestina" si ca ar fi comis "crime impotriva cetatenilor romani" si spune ca prin depunerea juramantului militar "a primit dreptul de a ucide in numele tarii si poporului roman"."Am inchis internetul acum, pe tableta. Cum l-am deschis, curgeau mesaje de injuraturi. Si nu numai injuraturi, si indemnari: pleaca de acasa. Acelasi lucru il patesc toti colegii care indraznesc sa deschida gura si sa spuna ceva despre aceasta boala... Pe mine nu ma afecteaza deloc, dar pe altii ii afecteaza. Eu, sa zicem, am trecut prin destule, m-am obisnuit. Sunt, pentru unii, socante mesajele astea. E suficient sa primeasca cateva, s-au oprit acolo. La mine nu pot sa spun decat sa continue, nu am nicio problema", a declarat atunci pentru Digi24 Raed Arafat.