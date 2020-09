Basarabia, verbiaj romanesc

La prima vedere, acestea sunt expresii ale unui sentiment patriotic firesc, pentru care ar trebui sa avem toata simpatia. In realitate, cei mai multi dintre oamenii care imbratiseaza sloganurile de mai sus nu stiu despre Moldova mult mai mult decat stiu despre Uzbekistan sau Bolivia. Patriotismul lor, oricat de vocal, este pura fanfaronada. Debiteaza si ei niste clisee inflacarate, pentru ca asa i-au invatat parintii, manualele, televiziunile. Daca nu ma credeti, luati 100 de oameni de pe strada la intamplare si puneti-le intrebari elementare precum:- Care este populatia Republicii Moldova?- Care sunt, in afara de Chisinau, orasele cele mai mari?- Puteti numi un ziar de la Chisinau?- Puteti numi o echipa de fotbal din Basarabia?- Puteti numi un scriitor moldovean in viata?- Cate ore se fac, cu masina, de la Iasi la Chisinau?- Cum se numesc regiunile administrative in care e impartita tara?- Cum se numeste imnul Republicii Moldova?- In ce an s-a desprins Basarabia de Romania?- Cu cate tari se invecineaza provincia?- Care este cel mai important rau?- Ce film moldovenesc v-a facut o impresie mai puternica?- Cum se numeste compania aeriana nationala?Va asigur ca raspunsurile date de trecatori vor oscila intre jalnic si ridicol, intre infricosator si buf. Ca adeseori la romani, patriotismul nu este o forma de atasament real pentru locul in care ne-am nascut, ci o specie de gargara.Vorbim ca sa ne auzim, vorbim despre ce nu stim, vorbim vorbe. Iar minusul de cunoastere este, totodata, un minus de actiune.Romanii calatoresc oriunde, dar nu la Chisinau. Romanii fac afaceri, dar nu viseaza sa deschida filiale in Basarabia. Romanii sunt pasionati de sport, dar arareori vezi competitii amicale organizate impreuna cu echipe din Balti si Cahul.Pe scurt, amorul nostru pentru moldoveni e, in toate privintele, doar o forma de logoree. Induiosatoare, podurile de flori din anii '90 nu au venit sa ateste un interes real pentru fratii nostri, ci sa-l inlocuiasca. O provincie istorica cu un destin trist, pentru care societatea romaneasca ar trebui sa faca infinit mai mult, nu e pentru noi decat un prilej de sarje retorice. Prutul se va dovedi, ma tem, cel mai adanc rau din lume.