VIDEO Bataie in trafic, pe un bulevard din Valcea. Sofer atacat in propria masina de un barbat nervos

Fiecare dintre soferi a depus o plangere penala. Unul acuza agresiunea, iar celalalt sicanarea in trafic "In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca, la data de 03 februarie a.c., a fost inregistrata o plangere penala in care se efectueaza cercetari pentru comiterea infractiunii de lovire sau alte violente, aflata in lucru la Politia Municipiului Ramnicu Valcea, depusa de barbatul care ar fi fost agresat fizic.Politistii fac verificari pentru stabilirea situatiei de fapt si tragerea la raspundere a persoanelor vinovate. De asemenea, exista in lucru, la Politia municipiului Ramnicu Valcea, o petitie depusa de celalalt sofer, care sesizeaza ca ar fi fost sicanat in trafic. Se fac verificari, urmand a se lua masurile legale in ambele sesizari", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Catalin Udrea, pentru editie.ro