VIDEO Batausul care a dat de pamant cu doi copii, intr-un parc din Hunedoara, propus pentru arestare

Un incident deosebit de grav a avut loc duminica 7 februarie 2021, intr-un parc din Hunedoara. Un barbat de 29 de ani a fost filmat cum il agreseaza pe un copil de 13 ani, ridicandu-l in sus si dand cu el de pamant. Imediat dupa incident, barbatul se indreapta spre un alt copil, chiar fiul sau, pe care, de asemenea, l-a ridicat in sus si a dat cu el de pamant.In urma incidentului, agresorul a fost retinut, fiind acuzat de loviri si alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice si violenta in familie."Duminica, in jurul orei 15.50, Politia Municipiului Hunedoara a fost sesizata pe numarul unic de urgenta 112, despre faptul ca un copil a fost trantit la pamant de un parinte in zona unui parc, situat pe raza municipiului Hunedoara. Imediat la fata locului s-a deplasat o echipa de ordine publica care a stabilit faptul ca in jurul orei 15:35 in timp ce se aflau langa un leagan doi minori s-au certat, iar la scurt timp tatal unuia dintre ei l-a luat pe celalalt minor l-a ridicat, dupa care l-a trantit la pamant.Minorul a fost preluat de un echipaj al ambulantei si transportat la spitalul municipal Deva, pentru ingrijiri medicale. In urma cercetarilor, a fost identificat prezumtivul autor al faptei, un barbat in varsta de 29 de ani, din Hunedoara care a declarat ca in momentul in care a auzit ca fiul sau s-a certat cu un alt copil, in spatele blocului, s-a adus la acesta si intr-un moment de furie l-a trantit la pamant, dupa care a plecat", a transmis Bogdan Nitu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara In cazul copilului in varsta de 13 ani, agresat duminica in parcul din municipiul Hunedoara, medicii au descoperit ca are o fisura craniana si au luat decizia sa il transfere la o unitate medicala din Timisoara.