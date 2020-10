Baterii de coasta pentru Romania. Achizitia sistemelor americane NSM, pe masa Congresului SUA

MApN isi reitereaza pozitia fata de sistemul american NSM

MApN confirma pretul sistemului NSM

Programul e planificat sa fie realizat pana in 2024

MApN aminteste ca pentru indeplinirea misiunilor la standarde adaptate provocarilor actuale, Fortele Navale au nevoie de un sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava nou, modern, interoperabil cu celelalte sisteme care urmeaza sa intre in dotarea fortelor navale si cu cele din dotarea altor state membre ale NATO, scrie DefenseRomania.ro. Amintim ca in luna august ministerul Apararii Nationale a decis sa anuleze procedura de achizitie pentru sistemele de instalatii mobile de lansare a rachetelor anti-nava (SMIL) alegand varianta negocierii guvern-la-guvern (G2G).La vremea respectiva, era anuntat faptul ca in urma analizei documentelor de program, a reiesit ca singurul sistem de instalatii mobile de lansare rachete anti-nava modern, testat si livrat catre fortele armate aliate, complet operational, este sistemul bazat pe racheta Naval Strike Missile (NSM).Conform cerintelor Fortelor Navale, parametrii SIML trebuie sa permita indeplinirea misiunii de descurajare, neutralizare sau distrugere a navelor de suprafata adverse, dar si de aparare a cailor de comunicatii maritime proprii.La nivelul MApN, programul de inzestrare SIML a fost fundamentat prin parcurgerea tuturor etapelor prevazute in sistemul integrat de management al achizitiilor pentru aparare. In urma analizei documentelor de program, a reiesit ca singurul sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava complet operational, modern, testat si livrat catre forte armate din state NATO (Polonia), si care se pliaza cel mai bine pe cerintele operationale, este sistemul bazat pe racheta Naval Strike Missile (NSM). Alte state ale caror forte armate au in dotare racheta NSM (dar nu si sistemul) sunt Germania, Norvegia, Statele Unite ale Americii si Malaezia."Prin proiectul de lege care va fi inaintat Parlamentului se propune aprobarea atribuirii de catre Guvernul Romaniei, Guvernului Statelor Unite ale Americii, a contractelor de stat de tip Letter of Offer and Acceptance - LOA specifice Programului Foreign Military Sales - FMS, pentru realizarea "Capabilitatii de lupta impotriva navelor de suprafata", aferenta programului de inzestrare SIML. Prin implementarea acestui program va fi asigurat, pe langa sistemul propriu-zis, si pachetul de suport logistic initial, instruirea militarilor privind folosirea in lupta a sistemului si actualizarea permanenta a bazei de date privind parametrii tactici ai tintelor", precizeaza MApN, intr-un comunicat pentru DefenseRomania.Costurile programului de inzestrare "Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava" (SIML), asa cum sunt cuprinse in proiectul de lege care va fi inaintat Parlamentului, sunt estimate la 200 milioane EURO, fara TVA, urmand ca valoarea exacta sa fie stabilita in urma derularii procedurii de achizitie, asa cum va fi stabilita prin lege de Parlament.Amintim ca valoarea estimata pentru programul de inzestrare cu baterii de coasta - "Sistemul de instalatii mobile de lansare rachete antinava" este de minimum 137 milioane de euro (fara TVA).Amintim ca la licitatia anulata initial a ramas doar MBDA, gigantul francez care oferea Exocet. MApN reitereaza faptul ca; "procedura specifica anterioara de achizitie pentru SIML a fost anulata de autoritatea contractanta ca urmare a faptului ca singurul operator economic care a depus o oferta in cadrul procedurii specifice reglementata de HG 630/2018 nu a mai dorit continuarea negocierilor din cadrul etapei a-II-a".Pe de alta parte, la vremea respectiva, MBDA a contrazis Ministerul Apararii in ceea ce priveste capabilitatile Exocet - propunerea MBDA - dar si motivul anularii licitatiei."Fata de procedura anterioara, in proiectul actual configuratia sistemului a crescut atat in complexitate, cat si in numarul de instalatii mobile de lansare si in numarul de munitii care vor fi achizitionate", precizeaza MApN.Dupa aprobarea Congresului SUA si a Parlamentului Romaniei urmeaza a fi purtate discutii si negocieri de natura tehnica pentru stabilirea configuratiei finale a achizitiei, dar si modul de punere in practica, prin cooperare tehnologica si industriala a unei capacitati de productie si realizare a mentenantei constituita la nivelul unui operator economic roman, care va fi o capacitate strategica, asa cum este definita de Legea nr. 232/2016 (art. 5, alin. b).Pe langa infiintarea unor locuri de munca inalt calificate, realizarea unei infuzii de capital in economia romaneasca, si dezvoltarea unei facilitati de nivel tehnologic de ultima generatie in industria nationala de aparare, aceasta cerinta raspunde si unui interes national de securitate , astfel incat in situatii de criza sau razboi sa nu fie necesara trimiterea echipamentelor in afara teritoriului national pentru efectuarea lucrarilor de reparatii sau mentenanta.Achizitia Sistemului de instalatii mobile de lansare rachete antinava face parte din cele cinci programe de inzestrare prevazute in Planul de inzestrare a Armatei Romaniei pentru care Parlamentul a transmis, in anul 2020, aprobarea prealabila de initiere a procedurilor de atribuire a contractelor aferente.Totodata, MApN transmite ca prin achizitia SIML de la Guvernul SUA se asigura accesul la instruirea personalului pentru folosirea in lupta a sistemului pe baza experientei practice a Armatei SUA (acces la proceduri de instruire inclusiv cele clasificate); accesul la bazele de date cu caracteristicile/parametrii tactici ai tintelor (acces la bazele de date clasificate proprietate a guvernului SUA); interoperabilitatea in cadrul Aliantei Nord-Atlantice; furnizarea echipamentelor criptografice si cu regim special integrate in SIML (acestea vor permite accesul la comunicatii de voce si date, in mod criptat bazat pe tehnologii proprietate a Guvernului SUA).Aceste elemente sunt esentiale in realizarea capabilitatii de lupta impotriva navelor de suprafata, aferenta programului de inzestrare SIML, care se poate realiza numai prin contract de tip acord guvern la guvern, intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii, in cadrul Programului Foreign Military Sales (FMS).Obiectivul de inzestrare este planificat a fi realizat pana in anul 2024.