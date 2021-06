Batran ucis de trasnet in judetul Neamt. El se adapostea sub un copac

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, pompierii au fost solicitati sa intervina miercuri dupa amiaza, dupa ce un barbat de 84 de ani a fost gasit decedat sub un copac in localitatea Stejaru din comuna Pangarati."Pompierii au fost solicitati sa intervina in sprijinul unui echipaj de la SAJ pentru a transporta o persoana care a fost surprinsa de trasnet, de la o distanta de aproximativ patru kilometri de drumul de acces. Medicul de pe ambulanta a constatat decesul", a transmis ISU Neamt.Sursa citata a precizat ca militarii, cu ajutorul targii UT 2000 au coborat persoana respectiv si au predat-o unui echipaj de la Serviciul de Medicina Legala.