O bunica din Romania care isi tine nepotul in brate apare in noua carte de rugaciuni a Papei Francisc. "Am fost miscat de acel moment"

Noua carte de rugaciuni a lui Papa Francisc onoreaza vizita sa in Romania, din vara lui 2019. In marea de oameni care l-a intampinat pe Suveranul Pontif in timpul plimbarii sale prin Iasi se afla o bunica impreuna cu nepotul ei. Un fotograf a surprins-o pe femeie, care avea un zambet larg pe fata.Papa Francisc a ramas impresionat de bucuria cu care a fost primit acolo de oameni, mai ales de acea bunica. Astfel, pe noua lui carte de rugaciuni apare poza respectiva, potrivit Mediafax "Era acolo o femeie, destul de batrana, o bunica. In bratele ei era nepotul, undeva pe la doua luni, nu mai mult. Atunci cand am trecut, mi l-a aratat. A zambit, cu un zambet cu care parca imi spunea: uite, acum pot sa visez! Am fost miscat de acel moment si nu am avut curajul sa vin si sa o aduc aici." spunea Papa Francisc atunci, in timpul discursului pe care l-a tinut in fata Palatului Culturii.