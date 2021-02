BBC, despre Bucuresti: "cea mai periculoasa capitala a Europei". Motivul pentru care zeci de mii de oameni risca sa moara oricand

Nu infractorii sau coruptia reprezinta cel mai mare pericol, potrivit reportajului postat pe site-ul BBC , ci cladirile care risca sa se prabuseasca in cazul unui cutremur major.Bucurestenii se afla intr-un real pericol, zi de zi, fara ca multi sa-si ia masuri de precautie. Cei mai multi locuitori ai orasului s-au obisnuit cu situatia, iar autoritatile nu iau nicio masura, asa cum nu au luat timp de 31 de ani, arata jurnalistii. BBC noteaza ca multe dintre cladirile din Bucuresti sunt intr-o stare deplorabila, iar multe dintre ele risca sa se darame in cazul unui cutremur puternic. O buna parte dintre imobile, in special cele vechi, nu respecta legile de baza si reglementarile privind constructiile. La asta se adauga si faptul ca actele acestor cladiri sunt, in unele cazuri, falsificate, ajungandu-se in situatia in care autoritatile nu mai stiu cu exactitate care sunt cele mai riscante cladiri.CITESTE SI: VIDEO Primul reportaj BBC din Bucuresti dupa Revolutie. Despre macelul de la Inter: Nimeni nu credea ca poporul va putea invinge in conditiile astea Administratiile care s-au succedat in Bucuresti nu au luat pana acum nicio masura. Britanicii amintesc de celebra "bulina rosie", folosita pentru a marca cladirile considerate periculoase, insa de atunci nimeni nu s-a mai preocupat de acest aspect. La fel de grav este ca, desi capitala Romaniei si-a schimbat recent conducatorii, nici noul primar general nu pare preocupat de aceasta problema.Autorul articolului aminteste de asa-numitele "camine de nefamilisti", numite si "case pentru cei fara familie", construite pe vremea lui Nicolae Ceausescu si a caror stare s-a degradat de la an la an. Acestea sunt si cele mai expuse, in cazul unui cutremur, amintesc jurnalistii englezi.Acestea au fost construite in anii regimului Ceausescu pentru a gazdui temporar muncitori adusi din mediul rural si oameni care traiau singuri. Apartamentele avand o singur camera, de marimea unei celule de inchisoare , cu dus comun si toaleta la fiecare etaj nu au fost niciodata destinate familiilor. Dar, dupa caderea comunismului, multe dintre aceste "cutii de chibrituri", deteriorate tot mai mult de la an la an, au ajuns sa serveasca drept camine pentru familii intregi.