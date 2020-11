Bebelus roman in varsta de o luna, in stare critica la un spital din Spania. Parintii sunt anchetati

Procurorii ii investigheaza pe parintii de nationalitate romana, rezidenti in Tarrega, pentru a descoperi daca au legatura cu ranile. Incidentul s-a produs in 5 noiembrie, medicii fiind cei care au anuntat politia, potrivit observatornews.ro Cu toate acestea, parintii au declarat ca nu si-au maltratat copilul. Pana la finalizarea anchetei, Parchetul a retras custodia parintilor, tutela fiind atribuita Directiei Generale pentru Protectia Copilului.Suspectul principal este mama copilului, in varsta de 18 ani. Tatal (24 de ani) a fost audiat in calitate de martor, fiind la serviciu in momentul incidentului.Amandoi au declarat ca este vorba despre un accident Instanta a hotarat ca femeia sa fie cercetata in libertate, cu conditia sa se prezinte in instanta la fiecare doua saptamani. Mai mult, nu are voie sa paraseasca tara. Parintii nu au voie sa isi viziteze copilul la spital.Potrivit primelor investigatii ale medicilor, bebelusul sufera de sindromul copilului zgaltait, adica o serie de leziuni cerebrale cauzate de agitarea violenta a copilului. In doar cinci secunde, poate provoca sechele permanente.Citeste si: FOTO Ce reprezinta fenomenul "valurilor rosii" din Marea Neagra. Oamenii din zona au reclamat o posibila secventa de poluare