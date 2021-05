Biciclistul care a fugit dupa ce a accidentat o fetita de 2 ani in centrul Sibiului s-a predat politistilor

"Va facem cunoscut faptul ca reactia dumneavoastra rapida si detaliile pe care le-ati oferit l-au determinat pe biciclistul cautat sa se prezinte la sediul Politiei Municipiului Sibiu. In prezent, tanarul este audiat de catre politistii rutieri in vederea stabilirii tuturor circumstantelor producerii accidentului rutier.Va multumim pentru intreg sprijinul acordat", au anuntat politistii, in cursul noptii trecute, pe pagina de Facebook a Politiei Sibiu. Fetita de doi ani care a fost accidentata de tanarul aflat pe bicicleta, fiind acrosata in zona pietonala de pe Bulevardul Nicolae Balcescu , a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale.Politistii au deschis dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului producerii accidentului fara incuviintarea politistilor.