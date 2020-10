Biden denunta drept o "rusine nationala" comportamentul lui Trump in prima lor dezbatere la Cleveland

"Poate ca ar trebui sa nu spun asta, dar felul in care s-a comportat presedintele Statelor Unite eu il consider o rusine nationala", a declarat fostul vicepresedinte american in cadrul unui miting de campanie, miercuri, la Alliance, in Ohio."El nu doar ca m-a atacat pe mine si famiilia mea in permanenta, dar l-a atacat pe moderatorul dezbaterii", i-a reprosat Biden lui Trump."Mesajul meu catre Proud Boys si oricarei alte grupari care sustine suprematia albilor este << incetati totul >> . Acest lucru nu are a face cu noi. Acest lucru nu ne reprezinta, pe noi, pe americani", a raspuns Joe Biden, intrebat despre refuzul - din nou - al presedintelui Statelor Unite de a condamna suprematia albilor.Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama i-a indemnat peamericani sa voteze la 3 noiembrie."Votati indiferent care este modul cel mai practic pentru voi, dar votati!", a indemnat Biden.