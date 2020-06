Bihor: 12 persoane, cercetate pentru evaziune fiscala. Prejudiciu estimat la 800.000 de lei

Ziare.

com

"Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au finalizat cercetarile fata de sase barbati cu varste cuprinse intre 26 si 48 de ani, din judetele Bihor si Salaj si cinci femei cu varste cuprinse intre 38 si 51 de ani, toate din judetul Bihor, banuiti de comiterea infractiunii de evaziune fiscala si fata de o femeie de 51 de ani, din comuna Astileu, judetul Bihor, banuita de comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala", a transmis, marti, IPJ Bihor.Suspectii sunt banuiti ca, in perioada 2012 - 2016, in calitate de ai unor societati comerciale din Bihor, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat, in mod repetat, ar fi inregistrat in evidentele contabile ale firmelor 705 facturi fiscale fictive.Valoarea facturilor este de 3.000.248 de lei, acestea fiind emise in numele a doua societati furnizoare din judetul Bihor (facturi puse la dispozitie de femeia de 51 de ani, din Auseu), care au atestat in mod nereal operatiuni de vanzare de piese auto catre societatile administrate de acestia."Prejudiciul total cauzat astfel bugetului consolidat al statului este de 876.067 de lei (din care 585.386 lei reprezinta TVA si 290.681 lei reprezinta impozit pe profit) si a fost recuperat integral de politisti, prin plata directa de catre cele 11 persoane a sumei de 836.880 lei, iar diferenta prin aplicarea masurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile detinute de acestia", au mai transmis politistii.Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au finalizat cercetarile si au inaintat dosarul la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere in judecata a celor 12 persoane.