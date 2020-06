Biocide cu alcool etilic fabricate ilegal de o firma de cosmetice din Botosani. Substantele erau exportate in tari din Europa

Alcool etilic obtinut din spirt

Ziare.

com

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Botosani au efectuat, luni (29 iunie), o perchezitie la punctul de lucru al unei societati comerciale, intr-un dosar de inselaciune si falsificarea sau substituirea de alimente sau produse."Desi agentul economic nu ar detine autorizatia necesara emisa de Ministerul Sanatatii, la punctul de lucru ar fi fost obtinute diferite produse biocide destinate comertului exterior in diferite state UE si non-UE si care ar fi avut in componenta 70% alcool etilic, ce ar fi fost, ulterior, denaturat cu diferite substante", a transmis IGPR.De asemenea, politia a descoperit ca punctul de lucru al societatii respective are autorizatie doar pentru activitati de "ambalare, fabricarea altor produse alimentare, prepararea ceaiului si a cafelei, precum si fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice".Politistii au mai constatat ca, pentru obtinerea alcoolului etilic, ce ar fi fost folosit la prepararea biocidelor, acesta ar fi achizitionat in perioada mai-iunie 2020 (de la doi producatori nationali autorizati de Ministerul Sanatatii), aproximativ 20.000 de litri de alcool sanitar.Ulterior, ar fi supus alcoolul unui proces de filtrare, pentru care ar fi folosit o instalatie artizanala, destinata in mod obisnuit filtrarii produselor viticole.In urma perchezitiei, politistii au ridicat mostre continand alcoolul rezultat in urma filtrarii artizanale (ce vor fi analizate in laborator autorizat), precum si alte probe pentru solutionarea cauzei.Activitatile au fost desfasurate cu sprijinul specialistilor din cadrul Directiei de Sanatate Publica Botosani si ai Biroului Vamal de Interior Botosani.