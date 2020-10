Purtatorul de cuvant al BOR, reactie inveninata in spatiul public: "Pseudo-jurnalisti traitori in bula lor de fiere, nu in realitatea obiectiva si imediata"

CTP, declaratii dure la adresa BOR si a Patriarhului Daniel: "I-au cantat in struna lui Ceausescu"

"In urma deversarii in spatiul mediatic a unor atacuri suburbane la adresa Bisericii si a Parintelui Patriarh, va rog sa primiti aceasta reactie a mea in calitate de purtator de cuvant al Patriarhiei:Cum sa comentezi altfel decat in dificila cheie a compatimirii crestine, colcaiala cripto-socialista din cateva nuclee mediatice infestate de cristofobie anti-ortodoxa si din care se itesc capetele plesuve si deloc limpezi, analfabete cultural si religios ale unor pseudo-jurnalisti traitori in bula lor de fiere, nu in realitatea obiectiva si imediata care ii contrazice constant?Atacurile furibunde si imunde la adresa Bisericii, numita obsesiv-compulsiv "goldporatie", la adresa unei personalitati ca cea a Patriarhului, numit in mod agramat "Inalt Preafericitul", zvarcolirea unor insi desfigurati de grimase de ura incontrolabile care nu au nici cea mai vaga idee despre istoria reala, frecvent insangerata a Romaniei crestine, a crestinismului si a Bisericii Ortodoxe, ipocrizia convenabil camuflata cameleonic, dar constant monstruoasa a acestor oameni mici si veninosi care in anul de rascruce morala a Romaniei, 1990, ii demonizau si rastigneau public de pe pozitiile gazetaresti ale "adevarului" pe protestarii reali si curati din Piata Universitatii, unde comunismul travestit pervers in democratie era denuntat lucid, toate acestea, dar si multe altele (ne) pastrate in memoria noastra comuna, spun tot ce e cu adevarat important despre acesti oameni imputinati moral, doldora de sine, saraci cultural si pustii sufleteste, care fac din invectiva, ironie obraznica, ridicola parada etica si schimonosire a realitatii instrumente de analiza "jurnalistica".Sa ne rugam, fireste, si pentru ei, pentru acesti jalnici campioni ai fentarii adevarului si ai grosolanei injuraturii publice mascate natang in critica semidocta a unor lucruri pe care, orbiti de furie anticrestina, sunt incapabili sa le inteleaga! Acesti oameni foarte sarmani caracterial au mai multa nevoie de rugaciunea noastra a tuturor si a Bisericii spre care scuipa in sus decat pot ei crede.Credinta in Adevar (nearticulat), credinta in Hristos marturisit de Biserica vie, reala, neidealizata, dar nici stramb imaginata de simplii gazetari esuati in vedetism, aceasta credinta ne va darui claritatea si frumusetea morala ce ne vor salva si ne vor inalta dincolo de "balciul desertaciunilor" in care diavolul cu chip de om cumsecade, cap limpede, omniscient si neobosit justitiar ne invita permanent sa traim. Pe unii chiar cu un suspect si, desigur, vremelnic succes", se arata intr-un comunicat de presa semnat de purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu.Reamintim ca miercuri, 28 octombrie, intr-un editorial intitulat "Satana in sutana", publicat pe Republica, CTP il compara pe liderul ortodox cu preotii din Teba si ii acuza pe capii BOR ca "i-au cantat in struna lui Ceausescu pana in ultima clipa"."IPS Daniel, capetenia BOR, arata ca ortodoxia romaneasca a ramas la nivelul de acum cateva mii de ani al cultului egiptean. Ba, de fapt, si mai jos, caci preotii din Teba macar stiau destula astronomie ca sa calculeze timpul eclipselor. Pentru a prosti oamenii, sarlatanul Daniel n-are nevoie de matematica, nici de logica - o da direct, ca o strigatura pentru vitele ce le pastoreste: ascultati ce va spun, fiindca a interzis pelerinajul la moastele Sf. Dimitrie in octombrie 1989, comunismul a cazut peste cateva luni. Carevasazica, asa o sa pateasca acum si guvernul la alegerile din decembrie", scrie Cristian Tudor Popescu.Ulterior, Cristian Tudor Popescu ii acuza pe sefii Bisericii Ortodoxe Romane ca au fost aliatii regimului comunist si au acestia au trecut cu vederea abuzurile la adresa cetatenilor."Stabimea Bisericii Ortodoxe Romane a fost aliata lui Uciga-l Toaca sub comunism . Ba chiar a fost Raul insusi: satanele in sutana i-au turnat cuvios la Securitate pe credinciosii care li se marturiseau, n-au zis nici bleau la toate crimele regimului, la distrugerea satelor, la daramarea si alungarea pe roate a bisericilor, i-au cantat in struna lui Ceausescu pana in ultima clipa: pe 19 decembrie 1989, BOR ii trimitea o scrisoare de multumire dictatorului, ridicandu-l in slavi mai ceva pe ca Iisus Hristos", a mai adaugat gazetarul.